Sfrecciano utili e ricavi. Fs riparte dai nuovi vertici

Via libera al bilancio e al nuovo vertice. Ferrovie dello Stato sfreccia verso una nuova fase. Con a bordo un utile di 201 milioni di euro, eredità dell’esercizio 2023, come certifica la Relazione Finanziaria Annuale Consolidata del Gruppo Fs che presenta ricavi per 14.804 milioni di euro, Ebitda di 2.228 milioni di euro e utile netto di 100 milioni di euro. L’Assemblea degli azionisti ha anche nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026, composto da Tommaso Tanzilli, Stefano Donnarumma (nella foto), Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti, Tiziana De Luca, Pietro Bracco, conferendo a Tanzilli la carica di presidente e invitando il nuovo CdA a nominare Donnarumma amministratore delegato.

Il Gruppo Fs sfreccia verso una nuova fase. Con a bordo un utile di 201 milioni di euro

Tanzilli, consigliere di amministrazione del gruppo Fs dal giugno del 2023, è anche anche presidente dell’Ente bilaterale turismo del Lazio e direttore generale di Federalberghi Lazio e Roma. Dal 2004 è stato docente del master Economia e management del turismo della facoltà di economia dell’università La Sapienza di Roma (materia: Gestione ed organizzazione delle risorse umane).

Dopo aver guidato Acea e Terna, per Donnarumma inizia ora la nuova sfida nel Gruppo Fs

Dopo aver guidato Acea e Terna, lasciando in eredità bilanci in crescita costante, per Donnarumma inizia ora la nuova sfida nel Gruppo Fs. Laureato in ingegneria meccanica nel 1993 con il massimo dei voti dal 1994 è iscritto all’Albo degli ingegneri, il nuovo ad del gruppo FS vanta nel proprio curriculum una lunga esperienza nella gestione industriale tanto in ambito produttivo che infrastrutturale, sia a livello nazionale che su progetti internazionali.