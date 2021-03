Siluro greco per Draghi. Tweet choc di Varoufakis: Dopo McKinsey chiamerà la mafia a gestire il ministero della Giustizia?

Tweet choc di Yanis Varoufakis (nella foto), ex ministro delle Finanze del primo Governo Tsipras, ai tempi del referendum sul piano lacrime e sangue imposto alla Grecia. “Così prevedibile, così triste: Draghi ha assunto McKinsey per organizzare la distribuzione delle risorse del Recovery Fund in Italia. Cosa succederà dopo? Prenderà la mafia a gestire il ministero della Giustizia?”. Ed è bufera sui Social. “Ci dispiace molto che voi non abbiate avuto una persona come Mario Draghi nel 2011 in Grecia”, commenta un utente. “Altro che mafia. Dopo aver sperimentato Varoufakis & Co, i greci preferito come primo ministro un ex dirigente di McKinsey come Mitsotakis”, fa notare il giornalista Luciano Capone. Risponde Luca Bizzarri: “Ha aspettato pure, prima di scrivere la minchiata”.