Simonetta Gola: vita privata, Emergency, figlio e il legame con Gino Strada

Simonetta Gola è attualmente responsabile della comunicazione nell’Associazione no profit di Emergency, fondata da Gino Strada. Oggi vive a Milano e il suo nome è molto legato a quello di Strada.

Simonetta Gola: vita privata

Simonetta Gola è nata il 4 dicembre 1970. Vive tra Milano e Paderno d’Adda (Lecco). Simonetta è una giornalista ed è attualmente responsabile della Comunicazione e delle Campagne di raccolta fondi nazionali di Emergency, organizzazione no profit fondata da Gino Strada.

Dopo il diploma di Liceo Classico, si è laureata in Scienze politiche con indirizzo sociologico per poi iniziare a lavorare per l’Ufficio Rappresentanza istituzionale della Presidenza della Regione Lombardia.

Simonetta Gola: Emergency

Dopo la morte di Gino Strada, Simonetta ha assunto ancora di più un ruolo e un punto di riferimento nell’Associazione no profit. Attualmente responsabile della Comunicazione e delle Campagne di raccolta fondi nazionali dell’Organizzazione non governativa Emergency. Dal 2009 lei è membro del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo dell’organizzazione non governativa fondata nel ’94.

Simonetta Gola: figlio

Simonetta non ha figli suoi ma con il legame con Gini Strada ha stretto un ottimo rapporto con Cecilia Strada che tra l’altro per diversi anni è stata anche presidente di Emergency.

Il legame con Gino Strada

Simonetta ha sposato il fondatore di Emergency Gino Strada, il matrimonio è avvenuto in forma intima e riservata poco prima della morte di Strada. L’uomo è morto nell’agosto 2021 a 73 anni. In precedenza aveva sposato Teresa Sarti, scomparsa nel 2009 e madre della loro figlia, Cecilia, che per anni è stata presidente di Emergency.