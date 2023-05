Sindacati in piazza a Bologna per una nuova stagione di lavoro: prossimi appuntamenti a Milano e Napoli

Sindacati in piazza a Bologna per affrontare la tematica del lavoro con il fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

Sindacati in piazza a Bologna per una nuova stagione di lavoro

Sabato 6 maggio, a Bologna è andata in scena la prima della tre manifestazioni indette da Cgil, Cisl, Uil “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”. La mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil intende sostenere le richieste unitarie avanzate da CGIL, CISL e UIL e dalle Categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. “I lavoratori e i pensionati di questo Paese – ha dichiarato il segretario generale della Cgil Emilia Romagna Massimo Bussandri – hanno bisogno che si metta mano all’emergenza redditi e si aumentino salari e pensioni erosi da un’inflazione pesantissima; che si stringa un nuovo patto fiscale fra Stato e cittadini per spostare il peso delle tasse da lavoratori e pensionati alle grandi ricchezze; che si investano risorse sulla sanità pubblica per garantire le prestazioni e abbattere le liste d’attesa; che si investa sull’istruzione e sulla ricerca per costruire competenze all’altezza delle sfide del futuro; che si rimetta mano a una legislazione del lavoro che da vent’anni non ha fatto altro che incrementare l’area della precarietà, aumentando peraltro anche l’insicurezza sul lavoro. L’incontro convocato la sera del 30 aprile è stato una provocazione, il cosiddetto “decreto lavoro” annunciato il giorno della festa dei lavoratori, quasi un insulto, una misura che con artifizi contabili finge di dare una risposta all’emergenza salariale mentre favorisce la precarietà e di fatto annienta l’unica misura contro la povertà esistente in questo Paese. La mobilitazione di 6 maggio con la manifestazione interregionale di Bologna è l’inizio di un percorso che in assenza di risposte chiare e immediate proseguirà con tutte le forme di lotta che si renderanno necessarie”. Qui si può scaricare il comunicato completo della manifestazione.

Prossimi appuntamenti a Milano e Napoli

Sempre i sindacati hanno reso noto le altre due date e tappe dei sindacati in giro per l’Italia: 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. Intanto, alla manifestazione di Bologna hanno preso parte circa 20mila persone. “Non escludiamo nulla, gli scioperi generali non si minacciano ma si fanno quando è il momento”, ha detto Landini. “Questa è una bellissima piazza – ha aggiunto – con una partecipazione enorme che dimostra una cosa precisa: che la gente non cade nella propaganda, che c’è bisogno di cambiare e che le politiche del governo non ha il consenso del Paese”. In piazza Maggiore è arrivata anche la segretaria del Pd Elly Schlein, accolta dal sindaco Matteo Lepore con un abbraccio. “Siamo al fianco di questa mobilitazione e porteremo avanti queste battaglie sia in Parlamento sia nel paese”, ha detto la segretaria dei dem.