Slitta al 3 novembre il ricalcolo delle pene per Carminati, Buzzi e gli altri imputati del processo Mondo di mezzo

Doveva essere il giorno con cui mettere un punto sul Mondo di Mezzo e invece l’udienza per il ricalcolo delle pene, nei confronti di 20 imputati, è slittata al prossimo 3 novembre. Presenti in aula, in questo delicato e atteso appuntamento giudiziario, c’erano anche alcuni dei principali protagonisti dell’inchiesta che ha sconvolto la Capitale tra cui Salvatore Buzzi e il Massimo Carminati (nella foto), entrambi scarcerati lo scorso giugno per decorrenza dei termini di custodia cautelare. A ridefinire le condanne saranno i giudici della prima sezione alla luce della sentenza della Cassazione che il 22 ottobre scorso ha fatto cadere per tutti l’aggravante mafiosa e riaffermato l’esistenza, già certificata nel processo di primo grado, di due distinte associazioni per delinquere semplici.