Un SMS falso della banca, un numero rubato e i codici OTP in mano ai truffatori. Perché in viaggio si rischia di più e come proteggersi.

Lo ammetto, ci sono quasi cascato. Ero all’estero, stanchissimo dopo una giornata di spostamenti, quando mi è arrivato un SMS che sembrava della mia banca. Diceva che un pagamento con la carta era stato bloccato “per sicurezza” e che dovevo confermare da un link. Il messaggio compariva perfino nella stessa conversazione dei veri avvisi della banca. Avevo il pollice sul link quando mi sono accorto che l’indirizzo non c’entrava nulla con il sito ufficiale. Ho chiuso tutto e ho aperto l’app della banca. Era tutto ok.

Mi è andata bene, ma non sempre va così. Secondo il rapporto 2025 della Polizia Postale, le frodi economiche online hanno sottratto agli italiani oltre 269 milioni di euro in un anno, e gli SMS truffa, il cosiddetto smishing, sono tra i metodi più usati. In viaggio, poi, il rischio cresce.

Perché in viaggio si abbassa la guardia

Chi è all’estero si aspetta messaggi dalla banca. Usa la carta in paesi diversi e paga in valute straniere, quindi un avviso di blocco sembra plausibile. I truffatori lo sanno e scelgono testi che giocano proprio su questo. Con il roaming, inoltre, molti tengono i dati spenti per risparmiare e restano raggiungibili solo via SMS, esattamente il canale preferito da chi tenta lo smishing.

C’è poi la stanchezza. Si legge il telefono in coda al gate, sul taxi o con una mano sulla valigia, quindi capita di distrarsi e di non valutare bene la gravità della situazione. A questo si aggiungono le reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel, dove è più facile finire su pagine contraffatte, e la paura di restare senza connessione o senza soldi in un paese che non si conosce. In queste condizioni toccare un link senza pensarci è un attimo.

Un dettaglio utile da ricordare: le banche non chiedono mai codici, password o conferme tramite un link in un SMS. Se un messaggio “urgente” arriva da un numero sconosciuto o chiede di agire subito, quasi sempre è un segnale d’allarme.

Come funziona il furto del numero

Lo smishing spesso è solo il primo passo. Con i dati raccolti attraverso un SMS truffa o una telefonata, il truffatore può tentare il cosiddetto SIM swap. Si presenta all’operatore come se fosse il cliente e chiede di trasferire il numero su una nuova SIM, magari dicendo di averla persa. Se ci riesce, da quel momento chiamate e SMS arrivano a lui, compresi i codici OTP che la banca manda per autorizzare i pagamenti.

In Italia, dal novembre 2022, le regole dell’AGCOM obbligano gli operatori a confermare il cambio di SIM con un SMS o una chiamata registrata al cliente, e questo ha reso la truffa più difficile. Non impossibile, però. Il primo sintomo è di solito lo smartphone che perde la rete senza motivo e non la recupera, come ricorda anche la Banca d’Italia nella sua scheda sulla truffa SIM swap. Il viaggio, in questo, complica le cose: all’estero un cellulare senza segnale si attribuisce facilmente al roaming o alla zona, e si perdono ore preziose prima di capire cosa sta succedendo.

Restare connessi senza cambiare SIM

Molti, appena arrivati, comprano una SIM locale in aeroporto o in un negozio vicino all’hotel. Significa togliere la propria SIM dal telefono, spesso mostrare il passaporto a un venditore sconosciuto e affidarsi a un operatore di cui non si sa nulla. Con la SIM italiana nel cassetto dell’albergo, poi, gli SMS della banca non arrivano, e un eventuale furto del numero passa inosservato.

Un’alternativa sono le eSIM da viaggio, piani dati digitali che si installano sul telefono senza toccare la SIM principale. Il numero italiano resta attivo per ricevere SMS e chiamate, mentre internet passa dalla eSIM. Il funzionamento concreto, con vantaggi e limiti, è analizzato per esempio in questa recensione della Jetpac eSIM. Una precisazione onesta, però: la eSIM non protegge dal SIM swap fatto sul proprio numero italiano. Riduce le occasioni di esporsi e lascia la linea principale sotto controllo anche all’estero.

Le abitudini che conviene prendere

Mai salvare i codici OTP nelle note del telefono, in una chat o in uno screenshot.

Attivare l’autenticazione a due fattori su email, social e conti, preferendo quando possibile l’app della banca o un’app di autenticazione agli SMS.

Se il telefono perde la rete all’improvviso e non la riprende, chiamare l’operatore da un altro telefono e avvisare la banca.

Davanti a un SMS sospetto, nessun link: si apre l’app della banca o si chiama il numero sul retro della carta.

Chi ha già subito un tentativo di truffa può segnalarlo alla Polizia Postale tramite il Commissariato di PS online.

Prima della prossima partenza

Un’ultima cosa, la più semplice. Prima di fare la valigia, apri l’app della banca e controlla che le notifiche dei pagamenti siano attive e che il numero di telefono registrato sia quello giusto. Sono due minuti, e in viaggio permettono di accorgersi subito se qualcosa non va.

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