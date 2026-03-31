Sondaggi elettorali, continua la risalita del campo largo: in crescita Pd e 5 Stelle

L’effetto del referendum sembra già frenare. Negli ultimi sondaggi, infatti, si arresta il calo dei partiti di governo, ma allo stesso tempo prosegue la risalita di quelli del campo largo che beneficiano di un momento positivo dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia.

Così Fratelli d’Italia resta sì in testa senza perdere consensi rispetto alla settimana precedente, ma secondo il sondaggio di Swg per il TgLa7 il Pd riesce pian piano a rosicchiare consensi, provando così a riavvicinarsi. In crescita ci sono anche Movimento 5 Stelle e Forza Italia, mentre scende la Lega.

Sondaggi politici, Pd e 5 Stelle in crescita

In testa quindi c’è sempre il partito di Giorgia Meloni, che resta stabile con il 29,5% dei consensi. Come detto, però, il Pd ora prova a riavvicinarsi. Le distante restano ampie, ma sicuramente nelle ultime settimane si sta registrando una parziale inversione di tendenza rispetto al passato: i dem guadagnano mezzo punto percentuale e tornano così al 22%. A beneficiare del referendum è anche il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,1% e si attesta al 12,3%.

Nessun effetto negativo dal voto sulla giustizia, invece, per Forza Italia. Complice, forse, anche un rinnovato attivismo da parte di Marina Berlusconi: gli azzurri guadagnano lo 0,1% e sono attualmente al 7,9%. Al contrario a perdere consensi è la Lega, che cede un altro 0,2% e si ferma così al 6,6%, venendo raggiunta da Alleanza Verdi-Sinistra che resta stabile alla stessa percentuale.

Nessun movimento anche per Azione e Futuro Nazionale: entrambi restano stabili rispetto alla settimana precedente. Per il partito di Carlo Calenda il dato attuale è al 3,4%, per quello di Roberto Vannacci siamo invece al 3,3%. In calo di due decimi di punto troviamo Italia Viva al 2,3%, mentre è stabile +Euroopa all’1,4%. Noi Moderati registra infine un lieve calo (-0,1%) all’1,1%.