Sondaggi elettorali, dopo le regionali si accorcia la distanza tra Fdi e Pd: Schlein riavvicina Meloni

Da una parte un calo per Fratelli d’Italia, dall’altra un aumento per il Pd. Per il resto ben pochi movimenti. Sono questi i primi effetti delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, con le affermazioni del centrosinistra, sui sondaggi elettorali.

In particolare la Supermedia di YouTrend per Agi certifica la crescita del partito guidato da Elly Schlein di quasi mezzo punto percentuale. All’opposto il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perde lo 0,5% pur restando nettamente in testa.

Cosa dicono i sondaggi dopo le elezioni regionali

Andiamo quindi con ordine e vediamo cosa dice la supermedia dei sondaggi. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, oggi il dato per il partito di Meloni è al 29%: come detto ha perso mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione di due settimane fa. Chi invece guadagna, anche sulla scia degli ottimi risultati delle regionali, è il Pd: +0,4% e dato al 23,2%. Resta, comunque, la distanza di quasi sei punti rispetto a Fdi.

Stabile invece il Movimento 5 Stelle all’11,4%: l’effetto delle regionali e dell’assemblea Costituente, con la resa dei conti tra Conte e Grillo, è stato di fatto nullo. Nel centrodestra cresce di poco (+0,1%) Forza Italia al 9,2%, mentre è stabile la Lega all’8,8%.

Tornando al centrosinistra, Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 6,3% (-0,1%). Andando avanti troviamo Azione al 2,7% (+0,2%) e variazioni quasi nulle per Italia Viva (2,3%) e +Europa (2%). Infine, per quanto riguarda le coalizioni, resta netto il vantaggio del centrodestra, ora al 48%. Il centrosinistra si attesta al 31,6% e pur aggiungendo il Movimento 5 Stelle non andrebbe oltre il 43%.