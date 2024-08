Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia scende sotto il 30%, sale il Movimento 5 Stelle

Il margine resta ampio, ma Fratelli d’Italia torna al di sotto della soglia del 30% negli ultimi sondaggi elettorali. Secondo la rilevazione di questa settimana di Swg per il TgLa7, il partito di Giorgia Meloni è ampiamente in testa seppur in calo. Cresce, invece, il Movimento 5 Stelle: il partito guidato da Giuseppe Conte è quello che guadagna più consensi. Lega e Forza Italia, invece, tornano appaiati, ma comunque ampiamente al di sotto del 10%.

Sondaggi elettorali: FdI primo ma in calo, cresce il M5s

Fratelli d’Italia perde lo 0,2% dei consensi e si attesta ora al 29,8%. Resta ampio il vantaggio sul Pd che è al 22,7%, anche se in calo dello 0,1%. Come detto il partito che cresce di più è il Movimento 5 Stelle, che raggiunge l’11,4%. La Lega, invece, perde lo 0,2% e si attesta all’8,3%, alla pari con Forza Italia che resta però stabile.

In lieve discesa troviamo invece Alleanza Verdi-Sinistra, con lo 0,2% in meno e il 6,7% di consensi. Stesso calo registrato negli ultimi sette giorni anche da Azione, che si attesta al 3,2%. Più indietro Italia Viva, stabile al 2,4%, e +Europa al 2% (in salita dello 0,2%). Infine, Pace Terra Dignità si attesta all’1,5%.