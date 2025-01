Sondaggi elettorali, scende Fratelli d’Italia e sale il Pd: si riduce il gap tra Meloni e Schlein

L’effetto della liberazione di Cecilia Sala è svanito e così nei sondaggi elettorali Fratelli d’Italia rimane sì in testa, ma torna a perdere consensi dopo il boom della settimana precedente. La rilevazione di Swg per il TgLa7 conferma il primo posto per il partito di Giorgia Meloni ma testimonia anche un calo dei consensi.

Insomma, la scia dei consensi in salita dopo la liberazione di Sala si è esaurita e intanto a guadagnare consensi è il Pd di Elly Schlein, che torna leggermente più vicino a Fratelli d’Italia. Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia resta davanti alla Lega.

Sondaggi elettorali, le intenzioni di voto: FdI in calo, sale il Pd

Come detto, in testa resta Fratelli d’Italia: il partito della presidente del Consiglio perde lo 0,3%, ma è comunque ampiamente primo con il 29,5% dei consensi. A inseguire, ora leggermente più da vicino, è il Pd che, guadagnando lo 0,2%, si attesta al 22,4%. Stabile al terzo posto il Movimento 5 Stelle, con l’11,6% dei voti.

Nel centrodestra Forza Italia resta davanti alla Lega: il partito di Antonio Tajani si attesta al 9,2% (+0,1%) mentre quello di Matteo Salvini guadagna lo 0,2% ma non va oltre l’8,5%. In lieve calo troviamo invece Verdi e Sinistra, oggi al 6,4% (-0,2%). Minime le variazioni tra gli altri partiti, con Azione che registra il 3,4% dei consensi, davanti a Italia Viva al 2,7%. Lieve crescita per +Europa al 2,2% e per Noi Moderati all’1,1%.

Cosa pensano gli italiani dello scudo penale

Nel sondaggio si analizza anche il parere degli intervistati sull’ipotesi di uno scudo penale per le forze dell’ordine, che il governo starebbe valutando in questi giorni. A favore si dice il 45% del campione, contrario il 39%. Invece sulla separazione delle carriere dei magistrati la valutazione è positiva nel 63% dei casi: parliamo di persone che ritengono la riforma “importante”. Si oppone, invece, solamente il 23%.