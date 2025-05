Sondaggi politici, centrodestra in affanno: in calo Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, bene il Pd

Negli ultimi sondaggi elettorali perde consensi tutto il centrodestra: in calo Fdi, Lega e Fi. Bene, invece, Pd e Avs.

Un calo diffuso, che riguarda tutto il centrodestra. Gli ultimi sondaggi evidenziano un trend che accomuna tutti i partiti di maggioranza, in flessione rispetto alla scorsa settimana. All’opposto, cresce il centrosinistra con il Pd che è il partito che guadagna più consensi.

L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 offre qualche elemento di novità che sembra riguardare le due grandi coalizioni, con il centrodestra in affanno rispetto a sette giorni e fa il centrosinistra che guadagna consensi, centristi compresi. Entriamo nel dettaglio.

Sondaggi elettorali, in calo tutto il centrodestra

Il primo partito a registrare un calo è Fratelli d’Italia: perdendo lo 0,2% dei voti si attesta comunque al di sopra del 30%, esattamente al 30,1%. Nel centrodestra il calo riguarda anche la Lega (-0,2% e dato attuale all’8,6%) e Forza Italia (-0,3% e 8,4% dei consensi).

Il secondo posto è saldamente nelle mani del Pd, con un netto aumento dei consensi nell’ultima settimana: guadagnando mezzo punto percentuale, è il partito che fa registrare il miglior risultato nell’ultimo sondaggio di Swg. Oggi i dem si attestano al 22,5%.

Lieve calo, dopo settimane positive, per il Movimento 5 Stelle: perdendo lo 0,2% si attesta al 12,2%. Come detto, il momento positivo riguarda invece tutte le forze del centrosinistra classico, compresa l’Alleanza Verdi-Sinistra, attualmente al 6,4% (guadagnando lo 0,2%). Bene anche i partiti centristi, guadagnando entrambi lo 0,1% Azione si attesta al 3,5% e Italia Viva al 2,8%. Stabile, invece, +Europa all’1,7%, così come Noi Moderati all’1%.