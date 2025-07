Sondaggi politici, chi sono i sindaci e i presidenti di Regione più e meno amati

Chi sono, nei sondaggi, i presidenti di Regione e i sindaci con più e meno consensi in tutta Italia: la classifica.

Tra i presidenti di Regione vince Massimiliano Fedriga, tra i sindaci si afferma Marco Fioravanti. I sondaggi della Governance Poll realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore evidenziano il primato di due amministratori del centrodestra, ma in realtà la sfida tra le due coalizioni è equilibrata, considerando il predominio del centrodestra tra le regioni.

Per quanto riguarda i governatori, dietro a Fedriga troviamo Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte) ed Eugenio Giani, con il presidente della Toscana in risalita con le elezioni regionali che si avvicinano. Tra i sindaci, invece, dietro a Fioravanti troviamo Michele Guerra (Parma), con Gaetano Manfredi (Napoli) e Vito Leccese (Bari) terzi a pari merito.

Sondaggi, la classifica dei presidenti di Regione

In testa tra i presidenti di Regione c’è Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, con il 66,5% dei consensi: conquista il primo posto per la seconda volta consecutiva. Vicinissimo c’è Zaia, al 66%. Sul podio entra Alberto Cirio, presidente del Piemonte, con il 59%. Il primo presidente di centrosinistra in classifica è Giani, al 58%, che sta di poco davanti a Roberto Occhiuto (Calabria, al 58%), Renato Schifani (Sicilia, al 56%) e Vincenzo De Luca (Campania, al 54,5%).

Per quanto riguarda i governatori, gli ultimi posti in classifica sono occupati da Francesco Roberti (Molise) e Francesco Rocca (Lazio), entrambi in coda con il 44%. Poco sopra c’è Michele Emiliano (Puglia) al 44,5%, preceduto da Alessandra Todde (Sardegna al 46,5%) e Marco Bucci (Liguria al 47%).

I sindaci con il maggior e il minor gradimento

Tra i sindaci svetta Fioravanti, confermato lo scorso anno per un secondo mandato. Il sindaco di Ascoli Piceno, del centrodestra, scavalca Guerra (centrosinistra) e anche al terzo posto ci sono due primi cittadini – entrambi del Sud – del centrosinistra: Manfredi e Leccese. In alto anche Mattia Palazzo (Mantova), Paolo Calcinaro (Fermo), Mario Conte (Treviso) e Pierluigi Biondi (L’Aquila).

Per quanto concerne le grandi città abbiamo Beppe Sala, primo cittadino di Milano, in nona posizione al 59%. Più indietro Matteo Lepore (Bologna, al 53,5%), Stefano Lo Russo (Torino al 50,5%), Sara Funaro (Firenze al 55%). Tra gli ultimi, invece, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all’89esimo posto con il 47% dei consensi, anche se in recupero rispetto allo scorso anno.