Sondaggi politici, continua l’ascesa del Movimento 5 Stelle: in calo Fdi e Pd

La crescita del Movimento 5 Stelle nei sondaggi prosegue. Dopo l’aumento dei consensi legato probabilmente alla linea dura contro il riarmo e alla manifestazione di piazza per la pace, non si ferma la risalita del movimento guidato da Giuseppe Conte. All’opposto, l’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 mostra un calo di Fratelli d’Italia e una nuova discesa per il Pd, che arranca ormai da settimane.

Poche le variazioni tra gli altri principali partiti, con Forza Italia in lieve calo ma che riesce a rimanere di poco davanti alla Lega. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice l’ultimo sondaggio elettorale di Swg.

Sondaggi elettorali, in calo Fdi e Pd: cresce il Movimento 5 Stelle

Fratelli d’Italia, pur perdendo lo 0,2% dei voti nell’ultima settimana, resta al 30%, non scendendo al di sotto di questa soglia psicologica su cui naviga ormai da tempo. Si allunga il divario con il Pd, che perde un altro 0,3% fermandosi ora al 22%, a otto punti di distanza dal partito di Giorgia Meloni.

Al terzo posto continua la crescita dei 5 Stelle: guadagnando lo 0,3% negli ultimi sette giorni raggiungono il 12,5% dei voti. Nel centrodestra i movimenti sono minimi, con Forza Italia che perde un decimo di punto e si attesta all’8,8%, di pochissimo davanti alla Lega, stabile all’8,7%. In crescita troviamo anche Verdi e Sinistra (+0,2%) al 6,4%.

Leggera discesa, invece, per Azione dopo la ripresa nei giorni del congresso: oggi perde lo 0,2% e si attesta al 3,6%. In crescita, sempre dello 0,2%, Italia Viva al 2,7%. Poi troviamo +Europa all’1,9% e Sud Chiama Nord all’1%.