Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ai minimi e crolla la fiducia nel governo Meloni

La crisi del centrodestra continua. Non solo per il calo nei sondaggi della coalizione e di Fratelli d’Italia che scende al 25%, il dato più basso di tutta la legislatura. L’altro problema è infatti la scarsa fiducia che gli italiani hanno nel governo, come emerge dalla rilevazione di Emg per il Tg3 e Linea Notte.

La conseguenza di questi due dati, inevitabilmente, è che il campo largo aumenta il suo vantaggio sulla coalizione di governo. Ringraziando, almeno stando a quanto emerge dai sondaggi, Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci continua a guadagnare consensi che erode alla coalizione di governo. Entriamo nel dettaglio della rilevazione di Emg.

Sondaggi elettorali, diminuisce il vantaggio di Fratelli d’Italia

Il sondaggio realizzato per Linea Notte evidenzia un’affluenza stimata al 62%, stabile rispetto a due settimane fa. Il centrosinistra ha guadagnato lo 0,2% dei consensi e si attesta al 43,9%. Il vantaggio sul centrodestra si allarga: la coalizione di governo perde mezzo punto percentuale e si ferma al 42,8%, allontanandosi così a oltre un punto di margine dal campo largo. Per quanto riguarda i singoli partiti, in testa c’è ancora Fratelli d’Italia, ma ora per Giorgia Meloni il dato si ferma al 25%, ben lontano dai sondaggi di qualche mese fa, quando era oltre il 30%.

A inseguire c’è il Pd, che non guadagna consensi in questo periodo, ma che si attesta al 21% e adesso ha solo quattro punti di ritardo da FdI. Si conferma terzo il Movimento 5 Stelle al 12,8%, mentre Forza Italia è più indietro all’8,8%. La Lega, in questo sondagio, regge al 7,4%, anche se si avvicina Futuro Nazionale: guadagna un decimo di punto e ora è al 6,7%. Avs si ferma invece al 6%.

Guardando agli altri partiti delle due principali coalizioni, troviamo ancora Italia Viva al 2,5%, +Europa all’1,6% e Noi Moderati all’1,6%. La terza coalizione, quella di Centro, viene stimata al 4,3%, in calo dello 0,1%: nel dettaglio troviamo Azione al 2,5% e il Partito Liberal Democratico all’1,8%.

Gli italiani non si fidano del governo Meloni

Il sondaggio prende poi in considerazione anche la fiducia che hanno gli italiani nel governo Meloni. I giudizi positivi si fermano al 34%, peraltro in calo di un punto percentuale rispetto alla rilevazione precedente. Dice di fidarsi “abbastanza” dal governo il 26% degli intervistati, mentre risponde “molto” solo l’8%. Come a dire che neanche gli elettori di Fratelli d’Italia e del centrodestra si fidano molto del loro governo.

All’opposto, sono elevati i giudizi negativi nei confronti dell’esecutivo: siamo al 66% di bocciature, un dato in aumento di un punto percentuale. Particolarmente rilevante è la percentuale di chi dice di non fidarsi “per nulla” dell’esecutivo: siamo al 43%. Ha invece poca fiducia il 23% degli intervistati. Insomma, prevalgono nettamente i giudizi negativi.