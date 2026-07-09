Sondaggi politici, il campo largo ringrazia Vannacci e allunga: vantaggio di due punti e mezzo sulle destre

Il campo largo ringrazia Futuro Nazionale e allunga nei sondaggi sula coalizione di governo. I partiti del fronte progressista restano stabili nella Supermedia di YouTrend per Agi e allungano così sul centrodestra, che perde quasi un punto percentuale nelle ultime due settimane. E qui entra in gioco il partito di Roberto Vannacci, perché il calo della coalizione di governo è esattamente uguale alla crescita dei consensi di Futuro Nazionale.

Il partito del generale è ormai davanti alla Lega secondo i sondaggi, salendo sopra il 6% grazie a un incremento dello 0,9%, come detto la stessa percentuale persa dal centrodestra. Il Carroccio, invece, perde ancora lo 0,4% e scende al di sotto del 6%. Ne approfitta l’opposizione che ora ha due punti e mezzo di vantaggio sulle destre.

Sondaggi elettorali, continua l’ascesa di Futuro Nazionale: superata la Lega

Il calo nel centrodestra riguarda tutti i principali partiti. A partire da Fratelli d’Italia, che resta in testa con il 27,7%, pur perdendo ancora lo 0,1% nelle ultime due settimane. Il Pd ne approfitta solo parzialmente, riuscendo a guadagnare soltanto un decimo di punto e raggiungendo così il 21,5%. Meglio va il Movimento 5 Stelle, in crescita di due decimi di punto al 13%.

Tornando nel centrodestra, è in calo dello 0,2% Forza Italia, attualmente al 7,8%. Mentre nel campo largo cede lo 0,1% Avs, ora al 6,5%. Si arriva così a Futuro Nazionale, stimato al 6,2% dopo aver guadagnato nove decimi di punto. La Lega, come accennato, perde ancora lo 0,4% e si ferma al 5,8%. In calo poi Azione (-0,2%) al 3% mentre è stabile Italia Viva al 2,3%. Chiudono all’1,3% +Europa e all’1 Noi Moderati.

Il campo largo allunga sulle destre

Per quanto riguarda le coalizioni, l’ultima Supermedia evidenzia l’allargamento del vantaggio del campo largo: il fronte progressista guadagna due decimi di punto e si attesta al 44,7%. Al contrario, il centrodestra perde consensi scendendo dello 0,9% e fermandosi così al 42,3%. Ora il vantaggio del centrosinistra è del 2,4%, il massimo raggiunto da quando esiste il fronte coeso delle opposizioni. Successivamente, troviamo Futuro Nazionale al 6,2% e un’eventuale coalizione di Centro al 4,2%, in leggera discesa dello 0,3%.