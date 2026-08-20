Sondaggi, la crescita di Vannacci divide: sì all’alleanza dagli elettori di FdI e Futuro Nazionale, contrari quelli di Lega e Forza Italia

Il 61% dei sostenitori di Futuro Nazionale è favorevole ad un’alleanza con il centrodestra alle prossime Politiche. Ed anche il 53% degli elettori di Fratelli d’Italia vede positivamente l’intesa con il partito di Vannacci. Ipotesi promossa, invece, solo dal 26% degli elettori di Forza Italia e della Lega.

Sondaggi, Vannacci divide il centrodestra

È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Youtrend presentato a L’Aria che tira su La 7 sull’elettorato di centrodestra alla luce della costante crescita di Futuro Nazionale e al calo di consensi della Lega e di Forza Italia.

“Gli elettori rimasti alla Lega sono arrabbiatissimi. Forza Italia è per sua natura un partito più moderato, che già ha avuto in passato posizioni diverse dagli altri partiti della maggioranza – spiega il sondaggista Renato Mannheimer -. Loro proprio non lo vogliono vedere Vannacci. Ed è questo il pericolo ad allearsi per la Meloni: potrebbe guadagnare voti da Vannacci e forse perdere altri voti”.

Quanto all’apertura del partito di Giorgia Meloni a Vannacci, Mannheimer aggiunge: “È interessante però vedere che all’interno di Fratelli d’Italia c’è una qualche apertura verso queste posizioni più estreme. C’è una quota importante di Fratelli d’Italia e dell’elettorato di Fratelli d’Italia che si considera di destra destra. Non di centrodestra ma destra destra“.