Sondaggi politici, la linea dura contro il riarmo europeo paga: balzo in avanti dei 5 Stelle, giù tutti gli altri

Gli ultimi sondaggi premiano solo i 5 Stelle e la linea dura contro il riarmo europeo. In calo tutti gli altri principali partiti, tranne Avs.

Fratelli d’Italia, Pd, Lega e Forza Italia arrancano, mentre Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra guadagnano voti. La tendenza degli ultimi sondaggi, rilevata attraverso la Supermedia YouTrend per Agi, sembra sottolineare che le posizioni nette di chi si schiera contro il riarmo europeo pagano. Almeno se si sta all’opposizione, con un discorso diverso per la Lega su cui forse incide il fatto di sostenere un governo che ha approvato il piano europeo da 800 miliardi.

Probabilmente è proprio lo scenario internazionale a influenzare maggiormente gli ultimi sondaggi. Così si registra un calo per Fratelli d’Italia dopo un periodo positivo e si conferma una netta crescita dei 5 Stelle, che nelle ultime cinque settimane hanno guadagnato addirittura 1,2 punti percentuali. Soprattutto a spese del Pd, che è in netto calo e paga forse una posizione meno decisa di quella pentastellata su temi come il riarmo europeo.

Sondaggi elettorali, cresce solo il Movimento 5 Stelle

Il primato di Fratelli d’Italia non è in discussione: il partito di Giorgia Meloni cede lo 0,3% nelle ultime due settimane e si attesta al 29,5%. Comunque in netto vantaggio rispetto al Pd, che continua a perdere consensi (un punto ceduto nelle ultime cinque settimane e -0,2% nelle ultime due) fermandosi al 22,7%. Chi invece guadagna più di tutti è il Movimento 5 Stelle, tornato al di sopra del 12%: oggi si attesta al 12,2% con un guadagno di 0,7 punti percentuali.

In calo gli altri partiti della maggioranza di centrodestra, con Forza Italia al 9% (-0,3%) e la Lega all’8,3% (-0,2%). In salita c’è invece l’Alleanza Verdi-Sinistra al 6,4%, con una crescita dello 0,3%. Stabile al 2,9% Azione, mentre perde lo 0,3% Italia Viva, che ora si ferma al 2,4%. +Europa è stabile al 2% mentre Noi Moderati è in calo dello 0,3% all’1,2%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra perde lo 0,6% ma resta saldamente davanti con il 48% dei consensi. Stabile il centrosinistra al 31,1% mentre i 5 Stelle raggiungono il 12,2%. Il Terzo Polo perde consensi fermandosi al 5,3%.