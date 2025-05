Sondaggi politici, quante possibilità ci sono di raggiungere il quorum ai referendum

Gli ultimi sondaggi evidenziano come raggiungere il quorum ai referendum di giugno non sarà facile: cosa dicono i dati.

Raggiungere il quorum ai referendum dell’8 e 9 giugno non sarà per nulla facile. Nulla di nuovo, in effetti, considerando quanto poco si stia parlando dei cinque quesiti. Ma ora a testimoniarlo ci sono anche dei sondaggi e, in particolare, la rilevazione di Demopolis per la trasmissione di La7 Otto e Mezzo.

Quel che emerge è che più di metà degli italiani non sa che si vota su cosa esattamente si vota. E, di conseguenza, la maggior parte degli intervistati non ha intenzione di andare alle urne. Anche se in molti si dicono d’accordo sui quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza.

Sondaggi politici, referendum questo sconosciuto

Solo il 46% degli intervistati dice di essere a conoscenza dei cinque quesiti referendari di giugno. Il 19%, invece, spiega di averne sentito parlare ma di non sapere su cosa si voti. E, infine, il 35% afferma di non aver proprio sentito parlare dei referendum.

Indipendentemente dall’intenzione o meno di votare, al campione di questo sondaggio si chiede se siano favorevoli all’abolizione delle norme tema dei quesiti. Il 65% vuole superare le regole del Jobs Act sui licenziamenti illegittimi, il 68% è favorevole all’abolizione del limite massimo all’indennizzo in caso di licenziamento senza giusta causa. Ancora, il 60% vuole superare la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato senza causale e, infine, il 67% vuole tornare alla responsabilità solidale del committente per infortuni subiti dal lavoratore. Diverso il discorso sulla cittadinanza: è favorevole al dimezzamento a cinque anni per concederla solo il 48% del campione.

Raggiungere il quorum è possibile?

Quando mancano meno di tre settimane dal voto, raggiungere il quorum sembra davvero difficile. Afferma che voterà a giugno solamente il 30% del campione, mentre spiega che non lo farà il 56% degli intervistati. Ancora, il 14% del campione non ha ancora presa una decisione. L’affluenza è attualmente stimata tra il 31% e il 39%, mentre l’astensione è data tra il 61% e il 69%. Raggiungere il quorum non sarà per nulla semplice.