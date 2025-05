Sondaggi politici, ripresa per Meloni e Schlein: in crescita sia Fratelli d’Italia che il Pd

Gli ultimi sondaggi fanno segnare una ripresa per i primi due partiti: in crescita sia Fratelli d'Italia che il Pd.

Riprendono quota i primi due partiti. Gli ultimi sondaggi evidenziano una nuova crescita per Fratelli d’Italia e Pd, stando alla Supermedia realizzata da YouTrend per Agi. A salire, quindi, sono sia il partito di Giorgia Meloni (il migliore nelle ultime due settimane) che quello di Elly Schlein.

Al contrario, si registra un netto calo per il Movimento 5 Stelle e per Forza Italia. Complessivamente, il centrodestra riesce comunque a guadagnare ancora consensi, tenendo nettamente dietro la coalizione di centrosinistra. Vediamo cosa dicono gli ultimi sondaggi.

Sondaggi elettorali, salgono Fdi e Pd

Fratelli d’Italia ha guadagnato, rispetto a due settimane fa, lo 0,6% dei consensi. Il partito di Meloni torna così al di sopra del 30%, nello specifico al 30,1%. Insegue il Pd, che guadagna 0,3 punti percentuali e si attesta al 22,1%. Il dato peggiore nelle ultime due settimane è quello del Movimento 5 Stelle che, dopo settimane di crescita, cede lo 0,7% e si ferma all’11,8%.

Netto il calo anche per Forza Italia, oggi al 9,2% dopo aver perso 0,4 punti percentuali. Stabile, invece, la Lega all’8,7%, mentre cede lo 0,1% Verdi/Sinistra, fermandosi al 6,2%. Lieve calo, della stessa entità, anche per Azione (ora al 3,3%), mentre guadagna lo 0,3% Italia Viva, attestandosi al 2,6%. In flessione (-0,2%) +Europa all’1,7%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra guadagna lo 0,2% e si avvicina al 49% (esattamente è al 48,9%). In calo invece il centrosinistra, ora al 30% dopo una lieve flessione dello 0,1%. Il Terzo polo, invece, guadagna lo 0,2% e raggiunge il 5,9%, restando dietro all’11,8% del Movimento 5 Stelle.