Sondaggi politici, segnali di crisi per Meloni: Fratelli d’Italia perde quasi l’1%

Negli ultimi sondaggi politici perde quota Fratelli d'Italia, in calo di quasi un punto. In crescita Movimento 5 Stelle e Avs.

Non si può parlare di crisi, ma di certo l’inversione di tendenza è chiara e per Fratelli d’Italia il distacco nei sondaggi rispetto al Pd inizia a ridursi. L’ultima rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani conferma il primato del partito di Giorgia Meloni, ma anche un calo di quasi un punto percentuale in circa venti giorni.

Allo stesso tempo il Pd resta sostanzialmente stabile, riducendo le distanze rispetto al partito della presidente del Consiglio. Chi cresce, invece, è il Movimento 5 Stelle, che è il partito che guadagna più consensi in quest’arco di tempo dietro solo ad Alleanza Verdi-Sinistra.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo e il Pd si avvicina

Come detto in testa rimane Fratelli d’Italia, pur perdendo lo 0,9% dei consensi rispetto alla rilevazione del 9 gennaio: ora il partito di Giorgia Meloni si attesta al 30,6%. A seguire troviamo sempre il Pd di Elly Schlein: con un calo dello 0,1% ora è al 24,2%.

Al terzo posto troviamo il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,2% e raggiunge il 10,2%. Un punto più indietro, stabile, troviamo Forza Italia al 9,2%. In leggera flessione (-0,1%) troviamo la Lega all’8,9%. Poi un balzo importante lo fa Alleanza Verdi-Sinistra, che con lo 0,3% in più si attesta al 5,6%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Italia Viva è in crescita e raggiunge il 3%, mentre al contrario è in lieve flessione Azione che si ferma al 2,7%. In calo anche +Europa all’1,8%, mentre Noi Moderati è stabile allo 0,6%.

Il centrodestra in calo, ma il margine resta ampio

Il centrodestra ha perso così un punto percentuale attestandosi al 49,3%, ma il centrosinistra non ne approfitta restando al 31,6%. In caso di campo largo, invece, guadagnerebbe l’1,3%, avvicinandosi al centrodestra con il 44,8% dei consensi. Ancora più alto sarebbe il dato con Azione, raggiungendo il 47,5%. Resta alta, sopra il 50%, la percentuale di indecisi e astenuti.