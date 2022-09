Sondaggio Ipsos, il M5S supera la Lega e diventa terzo partito d’Italia. FdI sfonda la soglia del 25%

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ha sfondato la soglia del 25% secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos, continuando a confermarsi come il primo partito del Paese, staccando il Pd di Enrico Letta di tre punti. Il dato fondamentale, tuttavia, riguarda ancora una volta il M5S che supera la Lega di Matteo Salvini.

Sondaggio Ipsos, il M5S supera la Lega e diventa il terzo partito d’Italia

Il sondaggio dell’istituti Ipsos battezzato “Polimetro settimanale”, firmato da Nando Pagnoncelli ha rivelato che Fratelli d’Italia si conferma il primo partito. Il gruppo guidato da Giorgia Meloni ha sfondato la soglia del 25% mentre il Partito Democratico è in calo e si attesta al 22%. Il terzo partito del Paese, invece, è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conteche ha superato la Lega, ottenendo oltre il 14% dei consensi e registrando una crescita dello 0,6% in appena tre giorni. Il partito guidato da Matteo Salvini, invece, resta fermo al 12%, presentando una flessione di -1,2% negli ultimi giorni.

Forza Italia di Silvio Berlusconi, invece, resta fermo all’8% mentre il gruppo Azione/Italia Viva guidato da Carlo Calenda e Matteo Renzi è stato stimato da Ipsos al 6%. L’alleanza Sinistra Italiana/Bendi è in flessione e si porta al 3,5% (-0,7%); Italexit di Gianluigi Paragone è al 3,4% (+0,3%); Impegno Civico di Luigi Di Maio è in calo e si ferma allo 0,5%; mentre +Europa, Noi Moderati e Unione popolare non superano lo 0,6%.

La fiducia nei leader di partito

Il sondaggio Ipsos, inoltre, ha chiesto agli italiani quale leader politico dia loro maggiore fiducia. Le rilevazioni dell’istituto diretto da Pagnoncelli hanno confermato le tendenze che emergono rispetto al favore che i partiti incontrano tra gli intervistati.

In pole position, c’è la leader di FdI Giorgia Meloni (34,5%, +0,9%); Giuseppe Conte (31,5%), Matteo Salvini (27,4%, +0,8%), Enrico Letta (26,2%, -0,8%); Silvio Berlusconi (26%, -1,1%), Emma Bonino (25%). Per gli intervistati, poi, Gianluigi Paragone è dato al 18,8% (+0,8%), Luigi De Magistris al 17,3% (+1,8%); e Matteo Renzi è penultimo al 13,9% (+1%).

