Sottomarino al largo della Sardegna, la costa di Arbatax è off-limits

C’è un sottomarino immerso al largo della Sardegna – appartenente alle forze di un Paese al momento non indicato – che ha costretto le autorità marittime e comunali di Tortolì a emettere un avviso urgente, pubblicato ieri dallo stesso Comune sardo, in cui è indicato che un tratto di costa, compreso tra Arbatax e Castiadas, “è da considerarsi altamente pericolosa per qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea fino a nuova comunicazione”.

“Avviso di Sicurezza Pubblica. Il Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo di Arbatax e Comandante del porto di Arbatax avvisa la cittadinanza e gli utenti del mare che, in data 5 Novembre 2023, sarà in vigore un Bando di Pericolosità per la presenza di un sommergibile immerso nelle seguenti coordinate marittime (…)” si legge sul profilo Facebook del Comune di Tortolì.

“Si sottolinea – prosegue lo stesso Comune nel post riguardante il sottomarino segnalato al largo della Sardegna – che la zona individuata è da considerarsi altamente pericolosa per qualsiasi forma di navigazione, pesca e attività subacquea fino a nuova comunicazione. Per la sicurezza di tutti, si invita a rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite e a consultare la planimetria e i dettagli del bando disponibili nella sezione ‘Avvisi’ del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax”.

Sabato mattina la zona è stata sorvolata da un aereo americano in grado di rilevare esplosioni nucleari

Sabato mattina, nella stessa area dove è stato segnalato il sottomarino, è stata avvistato un Boeing RC-135W “Constant Phoenix” dell’Us Air Force (qui la traccia del volo), proveniente dal Regno Unito. L’aereo militare statunitense ha volato a bassa quota a Sud della Sardegna. Il “Constant Phoenix” è progettato per raccogliere campioni atmosferici per rilevare esplosioni nucleari. “Tracciamento insolito stamattina. Un Boeing RC-135W ‘Constant Phoenix’ dell’USAF (reg. 64-14836 – c/s JAKE21) è partito dal Regno Unito e sta operando a bassa quota (circa 6.000 piedi) a sud della Sardegna” riporta il sito Itamilradar.com che ne ha tracciato la rotta.

“Questa è la seconda volta in una settimana – si legge ancora sul sito Itamilradar.com – che tracciamo questo aereo nel Mediterraneo (l’ultima volta ha operato al largo delle coste della Libia e a sud di Creta). Missione strana perché la sua missione è raccogliere campioni atmosferici per rilevare esplosioni nucleari. Difficile quindi comprendere cosa sia andato ad annusare in quella zona del Mediterraneo”.