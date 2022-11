Soumahoro rischia l’espulsione dal gruppo parlamentare di Sinistra Italiana e Verdi. Il deputato è finito in mezzo a faccende che riguardano storie non proprio chiare di braccianti e migranti. Nelle ultime ore sono arrivate accuse pensati da suoi ex soci.

Soumahoro rischia l’espulsione dal partito

Aboubakar Soumahoro rischia la sospensione dal gruppo parlamentare di Sinistra Italiana e Verdi. Il deputato è finito al centro di un vortice giudiziario e mediatico a causa della vicenda delle cooperative di Latina, dove la compagna Liliane Murekatete e la suocera Marie Terese Mukamitsindo sono finite in un’inchiesta della procura su alcuni presunti casi di sfruttamento ad opera della cooperativa Karibu e del Consorzio Aid. Non solo perché ad incrementare le accuse è finita in mezzo anche la storia della raccolta fondi per la Lega dei Braccianti.

“Vedremo. Bisogna ascoltare e capire la sua posizione. Poi ci confronteremo all’interno del gruppo parlamentare”, ha dichiarato Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a il Fatto Quotidiano. Per Bonelli invece “il processo mediatico è inaccettabile. Si sta utilizzando questa vicenda per attaccare il tema migranti. E alla fine chi ci rimette sono sempre gli ultimi della terra”.

Gli ex soci denunciano il deputato a Striscia La Notizia

Striscia La Notizia ha raggiunto alcuni ex soci del deputato di Alleanza e Sinistra Italiana. Soumalia Sambare era tra i fondatori della Lega Braccianti. “Durante la pandemia, con Aboubakar Soumahoro, abbiamo creato una raccolta fondi allo scopo di comprare e distribuire cibo tra noi bisognosi. Quando, però, gli abbiamo chiesto i resoconti delle spese, siamo stati fatti fuori“. Poi, ha aggiunto: “Non ci ha fatto firmare niente, ci ha semplicemente cacciati“.

“Mi ha sfruttato per quattro anni“, ha dichiarato l’altro ex socio Mamadou Balde sempre raggiunto da Striscia La Notizia. “Non mi pagava, non mi dava da mangiare e neppure mi offriva il trasporto”.

