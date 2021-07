Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 durerà fino a fine anno. Le discoteche dovranno rimanere chiuse, anche nelle zone bianche. E servirà il green pass per fare sport nelle palestre al chiuso e per accedere all’interno di molti esercizi.

Il certificato di avvenuta vaccinazione o di negatività al virus, dal 5 agosto, dovrà essere esibito per le consumazioni al bar e al ristorante, ma solo se al tavolo al chiuso. L’obbligatorietà del green pass sarà estesa per l’accesso anche a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.

Sono queste le principali novità uscite dalla Cabina di regia di Palazzo Chigi e ora in corso di valutazione da parte del Consiglio dei ministri che dovrà emanare un nuovo decreto anti-Covid. In serata (intorno alle 19 e non più alle 17 come era stato annunciato), ci sarà la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi e i ministri della Giustizia Marta Cartabia e della Salute Roberto Speranza.

Cambiano, come era stato annunciato, anche i parametri per i passaggi di colore delle regioni: sarà del 10%, per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, e del 15% delle ospedalizzazioni, il tetto per decretare il passaggio dalla zona bianca a gialla, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate. Terapie intensive al 20% e al 30% per le ospedalizzazioni per passare alla zona arancione, e al 30% e al 40% per entrare in zona rossa. La quarantena prevista in caso di contatto con persona positiva dovrebbe essere ridotta per chi è in possesso di Green pass.

Il bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore si registra un nuovo balzo dei contagi Covid in tutta Italia. Dai dati del Ministero della Salute si evidenzia che il numero dei nuovi positivi oggi è pari a 5.057 (ieri erano stati 4.259), nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 219.778 (ieri erano stati 235.097) con un tasso di positività che sale al 2,30%.

Calano però i decessi, 15 (-6). I guariti oggi sono 1.483, mentre gli attuali positivi toccano il numero totale di 54.866 in salita di 3.558. In crescita i ricoveri nei reparti ordinari, sono 1.234 (+40), stabili le terapie intensive a 158 con 12 nuovi ingressi (ieri 9). In isolamento domiciliare vi sono 53.474 persone. La regione con il maggior numero di casi è il Veneto (819), seguita da Lazio (792) e Sicilia (520).