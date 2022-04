Stefano Masciarelli oggi, che fine ha fatto? Età, altezza, teatro, moglie, figli e malattia dell’attore

Chi è Stefano Masciarelli, chi è l’attore comico che ha debuttato nel mondo dello spettacolo dopo aver preso parte a un provino di imitatore di Gianni Agnelli?

Stefano Masciarelli oggi, che fine ha fatto? Età, altezza, teatro, carriera

Stefano Masciarelli è nato il 14 ottobre 1958 a Roma e ha 63 anni. La sua carriera è cominciata nel momento in cui si è presentato alle selezioni per diventare imitatore di Gianni Agnelli. Nel 1993, poi, ha conquistato il successo partecipando ad alcuni film e collaborando ad alcuni format televisivi come Avanzi, con Serena Dandini, e Domenica Incon Mara Venier tra il 2022 e il 2003.

Prima di debuttare in modo ufficiale come attore comico, Masciarelli aveva manifestato la sua passione per la recitazione durante la leva militare, recitando come commilitone “la preghiera del soldato”. L’artista ha trascorso in ambito militare sette anni: prima facendo parte del Cral e, poi, lavorando al Ministero della Giustizia. Successivamente, ha svolto la professione di investigatore privato, fino a quando non si è affermato nel mondo dello spettacolo, recandosi al provino di imitatore di Gianni Agnelli.

Nel corso della sua carriera, l’attore ha recitato a teatro e in svariati film come Un orso chiamato Arturo del 1992; Piccola Apocalisse, del 1992; La classe non è acqua, del 1997; Simpatici e Antipatici, del 1998; mi rifaccio il Trullo del 2016; Un figlio a tutti i costi del 2018.

Vita privata, moglie, figli e malattia dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Stefano Masciarelli ha sposato Emiliana Morgante nel 2012. La coppia ha due figli e, come raccontato dall’attore a Vieni da Me di Caterina Balivo, continua a essere solida e affiatata.

L’attore ha generato preoccupazione nei suoi fan nel momento in cui è apparso visibilmente e improvvisamente dimagrito. Ha perso, infatti, una trentina di chili circa. In questo periodo, dopo aver perso molti cugini nel terremoto avvenuto nelle Marche, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano La dieta o Chi-lo Sa, per sensibilizzare la popolazione a prestare attenzione alla propria salute e al peso forma.