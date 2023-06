Sul Pnrr Bonomi sembra Salvini

Sul Pnrr, per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, serve "una grande operazione verità con il Paese".

“Oggi sento tutti affermare che il Pnrr non va bene, deve essere modificato, quello che abbiamo detto fin dall’inizio perché noi stiamo prendendo dei soldi a debito senza pensare all’obiettivo finale: le riforme e creare pil potenziale di crescita per il Paese”. È quanto ha detto ad Agorà il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

“Oggi – ha aggiunto il numero uno di Confindustria – bisogna fare una grande operazione verità con il paese annunciando quello che possiamo realmente realizzare e con quello che non siamo in grado di realizzare dobbiamo dire, con molta franchezza, che non ci interessa”.

“Noi ci stiamo indebitando in nome e per conto delle future generazioni senza pensare agli obiettivi finali – ha aggiunto Bonomi -, cioè le riforme e creare Pil potenziale di crescita del Paese. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto i cassetti dei ministeri – ha detto Bonomi – abbiamo tirato fuori qualsiasi progetto che giaceva e lo abbiamo inserito nel Pnrr”.

“Ma non è questo l’obiettivo. Poi c’è stato un grande cambiamento nell’economia: shock energetici, aumento del costo delle materie prime, che hanno reso impossibile la realizzazione di alcuni progetti” ha concluso il presidente di Confindustria.