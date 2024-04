Tangenti in Brianza: 9 arrestati, tra loro anche l’ex geometra di Berlusconi

Sono nove gli imprenditori arrestati dalla Guardia di finanza di Monza con l’accusa di aver preso parte a un sistema corruttivo, basato sul pagamento di tangenti, per ottenere varianti al Piano di governo del territorio del comune di Usmate Velate, in Brianza. Tra di loro c’è anche Francesco Calogero Magnano, noto in quanto ex geometra di fiducia di Silvio Berlusconi.

Magnano, che già in passato era stato coinvolto in vicende giudiziarie, è ai domiciliari. La Guardia di finanza ha invece arrestato Antonio Colombo, funzionario dell’ufficio tecnico comunale.

Tangenti in Brianza, 9 arresti

Secondo l’inchiesta sarebbe stato un funzionario a favorire i cambi di destinazione d’uso di alcune aree nel Pgt di Usmate in cambio di denaro. Le accuse per le persone arrestate sono, a vario titolo, di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale.

Le ordinanze sono in carcere in tre casi e ai domiciliari in altri sei e si tratta di persone operanti nel settore urbanistica-edilizia nel territorio di Usmate Velate. Secondo le indagini, un funzionario pubblico responsabile della tecnostruttura “Territorio e ambiente” del comune di Usmate avrebbe inserito nella variante del nuovo Pano alcune aree da agricole a edificabili, percependo dai proprietari – imprenditori locali che hanno ricevuto il provvedimento cautelare – tangenti attraverso il pagamento di false fatture.