Tavolo di lavoro per predisporre la legge annuale per le micro, piccole e medie imprese. Cafà (Cita Italia): “Sostenere le PMI con formazione, ricerca e sviluppo”

Oggi, Cifa Italia ha preso parte alla prima seduta del Tavolo di lavoro in vista della predisposizione della Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese (di cui all’Art. 18 L. 180/2011). Tanti gli spunti emersi che coincidono, sostanzialmente, con le progettualità su cui si sta orientando il sistema associativo Cifa: semplificazione, innovazione tecnologica, ricerca, formazione continua. E poi tutela e sostegno delle Pmi su questioni come l’accesso al credito, rapporti con le PA, la partecipazione alle gare di appalto.

Cafà (Cifa Italia): “Sostenere le PMI con formazione, ricerca e sviluppo”

Il presidente Andrea Cafà dichiara che la proposta dell’associazione di imprese Cifa Italia tenderà a promuovere aiuti di Stato, con riferimento al Regolamento generale di esenzione per categoria (UE) 651/2014 (c.d. GBER) e individuando in particolare nella formazione e nella Ricerca e Sviluppo il volano per supportare la capacità di innovare e del fare “Made in Italy” delle nostre PMI, patrimonio del sistema Italia.