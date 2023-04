Sabato di terrore a Fiumicino dove ha avuto luogo il tentato rapimento di un bambino di 9 anni. Il piccolo è riuscito a sfuggire alle grinfie del suo rapitore. Le forze dell’ordine stanno tentando di rintracciare l’uomo.

Tentato rapimento di un bambino a Fiumicino: il piccolo ha reagito ed è riuscito a scappare

Il bimbo stava giocando nel giardino di casa quando uno sconosciuto a bordo di un’auto si è avvicinato all’abitazione in cui vive con i suoi genitori. L’uomo, descritto come un cittadino di circa 50 anni, è sceso dalla vettura e si è furtivamente intrufolato nella proprietà privata. A questo punto, si è avvicinato di soppiatto all’ignara vittima, tentando di trascinarla fuori per caricarla a bordo del mezzo.

Sentendosi afferrare, il bambino ha subito reagito cominciando a urlare a squarcia gola e sferrando calci al rapitore. In questo modo, è riuscito a divincolarsi e scappare, mettendosi al riparo tra le braccia della madre.

Gli agenti della polizia del Commissariato di Fiumicino danno la caccia a un uomo di circa 50 anni

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, mentre era in atto il tentato rapimento del bambino, la mamma stava cercando il figlio. Proprio la donna ha contattato il 112, denunciando quanto accaduto. La drammatica vicenda, che ha avuto fortunatamente un lieto fine grazie alla pronta reazione del piccolo, si è consumata nella giornata di sabato 22 aprile a Fiumicino, in zona Isola Sacra.

Gli agenti della polizia del Commissariato di Fiumicino hanno raccolto la testimonianza di madre e figlio e stanno indagando al fine di rintracciare l’uomo. Al momento, il sequestratore è a piede libero in quanto è riuscito a darsi alla fuga e a dileguarsi quando il bambino è riuscito a sottrarsi alla sua presa.

LEGGI ANCHE: Il Governo Meloni è pronto a festeggiare il suo primo 25 aprile. Il premier Meloni sarà all’Altare della Patria. I ministri si spaccano tra cerimonie ufficiali e tempo passato in famiglia