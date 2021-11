“Con il confronto svolto nelle ultime ore con la nostra comunità scientifica voglio annunciare al Parlamento che facciamo un ulteriore passo in avanti. La scelta è quella di proseguire per fasce anagrafiche e dal primo dicembre nel nostro Paese saranno chiamati nel nostro Paese alla terza dose anche le fasce generazionali di chi ha tra i 40 e i 60 anni”. È quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera.

“Facciamo un ulteriore passo in avanti – ha aggiunto il ministro – perché riteniamo che la terza dose sia un tassello essenziale della nostra strategia di contrasto al Covid. La mia personale opinione è che più il paese riuscirà a rafforzarsi nell’accelerazione della somministrazione della terza dose, più saremo in grado di gestire una coda dell’autunno e un inverno che sono ancora una sfida aperta e non semplice da gestire”.

“Abbiamo iniziato dagli immunocompromessi – ha detto ancora il ministro della Salute -, dal personale sanitario, dai fragili di ogni età, dagli over 60 e da chi ha avuto la dose unica J&J. Tutte queste persone, a sei mesi di distanza dal completamento del primo ciclo possono avere diritto a una dose a rMna. Questa è fortemente raccomandata. Più il paese riuscirà a rafforzarsi anche sulla terza dose e più saremo in grado di gestire una coda dell’inverno che come si vede analizzando i dati dagli altri paesi è ancora una sfida aperta e non semplice da gestire. Siamo all’83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale (qui il report). Il richiamo ad oggi è stato offerto 2,4 milioni. I numeri sono molto positivi e dobbiamo insistere perché ogni singolo vaccino ci consente di avere uno scudo più forte per la stagione invernale che sta arrivando”.

“Il Cts – ha aggiunto Speranza parlando del Green Pass – ha affermato la sussistenza per estendere la durata della certificazione, ciò sulla base dell’osservazione; l’evidenza ad oggi dice che i soggetti vaccinati mantengono elevata protezione dal rischio di essere contagiati e dallo sviluppare forme grave di patologia. Il Cts ha rappresentato l’estensione fino a 12 mesi e che potrà essere rivista in futuro quando ci saranno nuovi dati. Il governo metterà al centro la campagna vaccinale”.