Titan, le speranze sono quasi finite: l’ossigeno sta per terminare

Le speranze, ormai, sono davvero poche. Per le persone a bordo del sommergibile Titan l’ossigeno è quasi terminato e dalle ricerche non arrivano segnali che possano far pensare a un ritrovamento immediato. Il sommergibile è disperso da domenica, dopo l’immersione per andare a vedere da vicino il relitto del Titanic.

L’ossigeno a disposizione delle persone a bordo è destinato a esaurirsi in pochissimo tempo. Secondo le previsioni sarebbe disponibile fino alle ore 11 di giovedì 22 giugno per i cinque passeggeri vip a bordo. Martedì erano stati captati dei rumori sottomarini da un aereo canadese, ma non si è riuscito a scoprire altro.

I suoni captati dall’oceano

I media statunitensi spiegano che si tratterebbe di suoni martellanti a intervalli di 30 minuti: trattandosi di un rumore a intervalli regolari potrebbe essere stato prodotto da una fonte umana, nonostante i tantissimi rumori dell’oceano. Tra le persone a bordo c’è un ex sub francese che potrebbe conoscere il protocollo d’allerta che consiste nel fare rumore per tre minuti per ogni mezz’ora.

L’ossigeno a bordo del Titan

Il problema, però, resta quello dell’ossigeno a bordo. Secondo le stime per i passeggeri c’è tempo solamente fino alle ore 11 di oggi, anche se ci sono delle variabili da considerare, come il consumo per ogni passeggero. Se si parla e ci si muove meno ci sono possibilità che l’ossigeno possa esserci per qualche ora in più.

Le ricerche del sommergibile

Fino a questo momento sono state effettuate ricerche per una zona comprendente quasi 26mila kmq di oceano, un’area grande quanto il Libano. Da mercoledì è presente anche la nave francese Atlante che è dotata di un robot sottomarino. Ma recuperare il Titan, anche se venisse trovato, sarebbe difficilissimo. Tanto più se fosse anche incastrato tra i resti del Titanic.

Chi sono i passeggeri a bordo del Titan

A bordo del sommergibile ci sono il milionario britannico Hamish Harding (58 anni), l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood (48) e suo figlio Suleman (19), il pilota di sommergibili francese Paul-Henri Nargeolet (77) e il proprietario dell’azienda del Titan, Stockton Rush (61 anni).