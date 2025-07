Top 5 cose da sapere prima di comprare criptovalute

Comprare criptovalute è un’opportunità interessante, ma è importante muoversi con attenzione e consapevolezza. Scegliere una piattaforma o un’azienda seria fa davvero la differenza per evitare brutte sorprese, truffe o problemi futuri. Ecco qui cinque cose fondamentali da tenere sempre a mente prima di fare il tuo acquisto.

1. Identificazione ufficiale delle aziende

Un elemento che spesso non viene considerato, ma che è fondamentale per valutare la serietà di un’azienda che opera con criptovalute, riguarda l’identificazione ufficiale delle società nel mondo finanziario. In particolare, molte imprese affidabili dispongono di un registro LEI (Legal Entity Identifier), una sorta di carta d’identità riconosciuta a livello internazionale. Questo codice consente di identificare in modo univoco e certificato le società attive sul mercato, garantendo che siano registrate ufficialmente e soggette a regolamenti rigorosi. Secondo dati del GLEIF, oltre l’80% delle grandi società che trattano asset digitali possiede un codice LEI attivo, segnale di trasparenza e affidabilità, due qualità imprescindibili quando si parla di investimenti delicati come quelli nelle criptovalute.

2. Verifica le licenze e le normative locali

Ogni paese ha le sue regole per chi gestisce criptovalute, in Italia l’istituzione revisora è Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (insieme alla Banca d’Italia e Unità di Informazione Finanziaria). Secondo vari report internazionali, molti Stati hanno introdotto normative precise per regolamentare il settore. È quindi fondamentale che l’azienda sia autorizzata e abbia le licenze necessarie per operare nel tuo territorio. Così ti assicuri che dietro ci sia un’attività riconosciuta, non un soggetto che lavora nell’ombra. Controllare la conformità alle normative locali è essenziale per la protezione dei tuoi fondi e per poter contare su un supporto legale in caso di problemi.

3. Dai un’occhiata alle recensioni e alla reputazione

Non sottovalutare mai quello che dicono gli altri utenti. Secondo il BrightLocal Local Consumer Review Survey 2024, circa il 77% dei consumatori legge le recensioni online prima di acquistare un prodotto o servizio, e il 58% afferma di fidarsi delle opinioni online tanto quanto delle raccomandazioni personali. Cerca opinioni genuine, controlla se la piattaforma risponde ai problemi e se ci sono troppe lamentele. Una buona reputazione è sempre un ottimo punto di partenza. Un’azienda che ha costruito fiducia nel tempo dimostra attenzione ai clienti e professionalità.

4. Sicurezza prima di tutto

Il mondo delle criptovalute può essere insidioso, soprattutto se la sicurezza non è al top. Secondo CipherTrace, il 90% dei furti di criptovalute succede perché la piattaforma ha punti deboli o gli utenti non adottano misure di sicurezza adeguate. Le aziende serie usano protezioni come l’autenticazione a due fattori, conservano le criptovalute offline (storage a freddo) e criptano i dati per evitare problemi. Assicurati sempre che la piattaforma usi sistemi di sicurezza aggiornati e che offra consigli su come proteggere il tuo account.

5. Trasparenza su costi e condizioni

Non c’è niente di peggio che scoprire commissioni nascoste o condizioni poco chiare quando ormai è troppo tardi. Secondo CryptoCompare, quasi la metà degli utenti abbandona una piattaforma se non trova informazioni chiare su costi e termini. Assicurati sempre che tutto sia spiegato bene e senza sorprese. Leggi con attenzione i termini di servizio e chiedi chiarimenti se qualcosa non ti è chiaro. La chiarezza è un segnale di rispetto verso il cliente.

Contenuto redazionale