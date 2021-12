Tragedia a Torino dove una gru è caduta su un palazzo. Morti due operai mentre un terzo è ferito in modo grave

Tragedia a Torino dove una gru è caduta questa mattina, appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dai sanitari del 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, due uomini sono morti. Si tratterebbe degli operai che proprio in quei frangenti stavano lavorando al cantiere.

Altri operai sarebbero rimasti incastrati sotto una parte della gru e sono in corso le operazioni di salvataggio a cui stanno partecipando quattro squadre dei vigili del fuoco. Stando a quanto emerge sono quattro i feriti, uno di questi versa in gravi condizioni ed è stato trasportato al Centro traumatologico ortopedico di Torino.