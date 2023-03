Traballa la poltrona di Piantedosi. Palazzo Chigi smentisce

“Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”. È quanto afferma in una nota Palazzo Chigi.

Palazzo Chigi smentisce che ci siano divergenza nel Governo in merito all’operato del ministro dell’Interno Piantedosi

“È chiaro che in quel momento di grande emozione qualche parola può essere apparsa inappropriata” ha detto a Sky Tg 24, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso parlando delle affermazioni del ministro dell’Interno dopo il naufragio di Cutro.

Urso: “C’è bisogno di coesione, l’Italia lo sta dimostrando”

“C’è bisogno di coesione, l’Italia lo sta dimostrando” ha aggiunto l’Esponente dell’Esecutivo. A proposito delle parole di del ministro dell’Interno Piantedosi, Urso ha aggiunto che “quelle che contano sono le azioni che il governo e tanto più il ministro Piantedosi ha messo in atto da subito e penso che questo sia condivisibile non da parte della maggioranza ma io penso da parte dei cittadini e questo lo si vedrà anche nei successivi passi in Parlamento e nelle successive azioni del nostro governo”.

Gasparri: “Abbiamo un problema immigrazione che deve essere governato”

“Abbiamo un problema immigrazione che deve essere governato – ha detto a Omnibus il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri -, contenuto e disciplinato. Ho trovato pretestuoso polemizzare sulle dichiarazioni del ministro Piantedosi mentre ci sono scafisti che organizzano viaggi incredibili con mezzi inadeguati. Dopodiché nessuno si è interrogato sul motivo per il quale questo barcone ha costeggiato per molti giorni le coste della Grecia e invece che sbarcare ha proseguito fino ad arrivare in Italia, mettendo a rischio la vita delle persone. Anche la Grecia è un Paese dell’Ue. L’Italia non può essere l’unico punto di approdo”.

