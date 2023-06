Tracce prima prova esame di maturità 2023, attesa per lo scritto d’italiano

Le tracce della prima prova dell’esame di maturità verranno svelate per tutti gli studenti alle 8.30, quando in tutta Italia inizierà ufficialmente la maturità 2023. Attesa per la prova d’italiano, con gli oltre 500mila studenti che avranno sei ore per consegnare la prima prova (sarà possibile consegnarla dopo le prime tre ore, per chi finisce prima). Sono sette in totale le tracce predisposte dal ministero, tra tre diverse tipologie.

Tracce prima prova, le tipologie per lo scritto d’italiano

La prima tipologia è l’analisi del testo e comprende una poesia e una prosa. La seconda tipologia comprende tre tracce di testo argomentativo e la terza altre due tracce per il tema d’attualità. Una delle tre tracce della seconda tipologia (quella argomentativa) deve obbligatoriamente essere storica. Per sapere quali sono le singole tracce bisogna attendere l’arrivo e l’apertura dei plichi in tutte le scuole superiori italiane, attesa alle 8.30 di martedì 21 giugno.