Traffico da bollino rosso nel weekend 19-21 agosto 2022: le strade e le tratte più a rischio

Traffico da bollino rosso sulle autostrade italiane nel weekend 19-21 agosto 2022. Ci sono alcune zone particolare che meritano l’attenzione di chi si metterà in viaggio nelle prossime ore. Importante rimanere aggiornati.

Traffico da bollino rosso nel weekend 19-21 agosto 2022

Sulle autostrade italiane è segnalato nel weekend 19-21 agosto 2022 un traffico da bollino rosso. Sul sito dell’Anas è possibile controllare gli aggiornamenti in tempo reale della situazione del traffico nelle prossime ore. Le tratte interessate sono le principali arterie stradali e autostradali, in direzione delle regioni del Nord e verso i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Addirittura si segnala bollino nero in Veneto con circa 340mila veicoli che transiteranno sulla rete di Autovie Venete nel fine settimana.

Le strade e le tratte più a rischio

Si segnalano possibili disagi alla circolazione in provincia di Chieti e in particolare lungo la A14 e la SS16 a causa del “Jova Beach Party” che si terrà lungo il litorale del Comune di Vasto, nelle serate del 19 e 20 agosto 2022. Da tenere sotto controllo anche la direttrice A23/A4 da Udine Sud in direzione Nodo Palmanova e alla carreggiata ovest (direzione Venezia) dove si concentrerà il volume maggiore di traffico per effetto anche del ritorno dei lavoratori dell’Est Europa dai propri Paesi d’origine.

