Tragedia nel foggiano, trovati morti in un vascone due fratellini di 6 e 7 anni

I corpi dei due fratellini dispersi a Manfredonia sono stati ritrovati: le ricerche hanno portato a individuare i cadaveri dei due piccoli all’interno di uno dei bacini d’irrigazione presenti nella zona.

La tragedia, avvenuta in provincia di Foggia, riguarda due bambini di 6 e 7 anni che ieri pomeriggio si erano allontanati dalla loro abitazione nei pressi di contrada Fonterosa, sulla strada che porta da Manfredonia a Zapponeta.

Morti due fratellini di 6 e 7 anni a Manfredonia

I vigili del fuoco hanno descritto le operazioni avvenute nella notte parlando di un “intervento drammatico”. I due bambini, di nazionalità romena, sono morti annegati in un vascone di irrigazione profondo circa tre metri. Sono in corso indagini per capire come i due bambini siano annegati.

Al momento in cui i due fratellini hanno lasciato la loro casa, i genitori stavano riposando. Sono stati gli stessi genitori a denunciare la scomparsa dei figli nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ipotesi i bambini potrebbero essere entrati nel vascone di irrigazione per cercare refrigerio nel caldo pomeriggio di ieri.

A condurre le indagini la polizia, che ha ricostruito questa ipotesi basandosi sul fatto che i genitori, in cerca dei figli, hanno trovato le loro ciabatte vicino al vascone, profondo circa tre metri.