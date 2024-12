Tre giorni di fiera internazionale, il futuro degli ascensori a Milano

Dalla Spagna alla Cina, dall’India alla Germania, passando per la Corea. L’inaugurazione di Lift Expo Italia 2024 si avvicina e gli espositori provenienti da tutto il mondo sono pronti a confrontarsi in occasione della seconda edizione della fiera degli ascensori, l’unica certificata come internazionale. Il grande evento si terrà a Milano dal 4 al 6 dicembre 2024, presso il polo Allianz MICO – FieraMilanoCity, Padiglione 1, viale Scarampo Gate 8.

Lift Expo Italia 2024 è il principale appuntamento per il settore degli ascensori e non è un caso che si svolga proprio in Italia. Il nostro, infatti, è il mercato più importante in Europa per numero di impianti installati, oltre a essere tra i primi anche a livello globale. L’evento è un’esposizione biennale con servizi di aggiornamento tecnico di alto livello. Parliamo di una vera e propria vetrina in cui possono confrontarsi i costruttori nazionali e internazionali.

Tra convegni, speech e meeting è l’appuntamento che riunisce tutti gli operatori del settore e permette un reale confronto internazionale in un comparto sempre in crescita. L’obiettivo è che questa crescita continui e proprio un evento come questo ha lo scopo di incrementare la visibilità del settore, puntando a uno sviluppo sempre maggiore. All’appuntamento partecipa anche la stampa nazionale e di settore, tanto quella italiana quanto quella internazionale. A dimostrazione, ancora una volta, di quanto sia un’occasione importante per parlare del mondo degli ascensori e per farlo conoscere anche al di fuori degli addetti ai lavori.

La fiera degli ascensori Lift Expo Italia 2024

Per capire l’importanza della seconda edizione della fiera è sufficiente dare qualche numero. Partiamo dall’area espositiva: ben 14.000 metri quadri a disposizione del Lift Expo Italia. Altissimo anche il numero di espositori presenti: saranno circa 130 con un sold out annunciato in largo anticipo, già il 7 novembre, a praticamente un mese dall’inizio della fiera.

L’evento, come accennato, andrà ben oltre i confini italiani: saranno presenti rappresentanti di aziende provenienti da diversi Paesi, europei e non solo. È infatti prevista la partecipazione di imprese provenienti da Turchia, Svizzera, Germania, Spagna, India, Cina, Ungheria, Corea e Liechtenstein. Così come sarà internazionale anche la partecipazione alla fiera: sono infatti attesi più di 20mila visitatori provenienti da almeno 65 Paesi. Un dato che dimostra l’importanza conquistata in tutto il mondo in questo mercato dai produttori italiani negli ultimi anni.

Dall’evening party ai convegni, ecco il programma

Dall’Evening Party ai convegni, passando per gli incontri tra espositori e buyer. La fiera si preannuncia ricca di appuntamenti e occasioni di confronto per le aziende, gli investitori e tutto il pubblico interessato al settore degli ascensori.

L’evento si arricchirà in questa seconda edizione di molti convegni che punteranno i riflettori su tutti i temi più importanti: dalla sicurezza degli ascensori agli infortuni sul luogo di lavoro. Non solo, perché saranno tema di dibattito anche tante altre questioni fondamentali per il settore, come l’incremento dell’accessibilità nel costruire attraverso l’integrazione di ascensori in edifici esistenti.

Previste anche le prove di laboratorio su un Pendolo in cui il tema sicurezza sarà il focus centrale e le aziende coinvolte (CMA SRL/DAPA SRL/SIMAS SRL) si alterneranno per delle demo laboratorio con il coordinamento della IMQ group srl. Centrali in questa edizione saranno anche gli appuntamenti B2B riservati agli espositori che incontreranno i buyer provenienti da Australia, Regno Unito, Estonia, Lituania, Brasile a Argentina.

Ultimo ma non ultimo l’Evening Party di Lift Expo Italia, previsto per la sera del 4 dicembre: si tratta di un evento speciale che si terrà presso il Bobino Milano, un locale situato nella zona di Porta Genova. Per qualunque ulteriore informazioni sul Lift Expo Italia 2024 è possibile visitare il sito www.liftexpoitalia.com.

Contenuto redazionale