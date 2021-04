Chiedi alla Farnesina un contributo per “spese legali a tutela collettiva dei cittadini italiani all’estero”? Rischi di ricevere l’elemosina di un “sussidio per indigenti”. Ne sa qualcosa Cosimo Covello, classe 1945, emigrante in Svizzera. E con lui le altre vittime di Antonio Giacchetta, il direttore dell’Inca-Cgil di Zurigo che tra il 2001 e il 2009 ha sottratto le prestazioni previdenziali di 480 connazionali: quasi 35 milioni di franchi svizzeri dirottati in buona parte su conti intestati al patronato.

SENZA SCRUPOLI. Secondo i giudici elvetici che nel 2015 lo hanno condannato a nove anni per truffa, falso e appropriazione indebita, “con grande egoismo e senza il minimo scrupolo” ha sperperato 12 milioni in orologi di lusso, prostitute e cinque amanti. E Covello e gli altri? Rimasti senza un soldo, stanno inseguendo da anni il miraggio del risarcimento. Alcuni sono deceduti nel frattempo, altri hanno abbandonato le cause lasciandole cadere in prescrizione, dodici stanno ancora lottando per riavere i loro risparmi, 2 milioni e mezzo di franchi svizzeri. Il tribunale di Zurigo aveva imposto al patronato di risarcirli, ma l’Inca si è sottratta a ogni responsabilità e ha chiuso i battenti in Svizzera lavandosene le mani.

ULTIMA SPIAGGIA. “Ci era rimasta un’unica strada per avere giustizia: fare una causa civile in Italia contro l’Inca-Cgil. è la sua negligenza che ha permesso a Giacchetta di rubare”, spiega Marco Tommasini, presidente del Comitato dei Danneggiati (tra cui suo padre). Covello ha firmato la causa-pilota. Ma anche se l’anno scorso il tribunale civile di Roma gli ha dato ragione in pieno, e il giudice Alfredo Matteo Sacco ha disposto un risarcimento di 237.892,69 euro più rivalutazione e interessi, ancora non si è visto un soldo.

L’Inca-Cgil ha fatto ricorso in appello, prima di fine giugno 2021 non si andrà in aula, le spese legali sono lievitate e i derubati in Svizzera non ce la fanno più. Da qui la richiesta, presentata dai Comites di Zurigo e di Basilea nel novembre scorso, di accedere al contributo previsto dal Maeci per la “tutela collettiva dei cittadini italiani all’estero”: 10 mila euro. “Un aiuto parziale per permettere al gruppo di proseguire la propria azione legale e vedere tutelati i propri diritti” ha spiegato Luciano Alban, presidente del Comites di Zurigo.

RUBINETTI CHIUSI. Niente da fare. La Farnesina ha rifiutato la richiesta – la tutela legale degli italiani all’estero vale solo per l’estero e “non presso le istanze giurisdizionali italiane”- e autorizzato invece un “sussidio per indigenti” (3.300 euro a Zurigo, di Basilea non si sa). “Ai nostri connazionali, che sono tutti ottuagenari, in malferme condizioni di salute e appartenenti alla fascia a più alto rischio Covid, viene oltretutto chiesto di recarsi in consolato per le pratiche del sussidio” s’indigna Tommasini. “Ma loro non chiedono beneficenza: vorrebbero il diritto di potersi difendere contro l’ingiustizia compiuta da un patronato al quale si erano rivolti con fiducia e a cui erano stati indirizzati proprio dal consolato”.

CANTA CHE TI PASSA. Meno male che, almeno a Basilea, il console Pietro Maria Paolucci, grande appassionato di sassofono, insieme al Comites ha trovato un modo per alleviare le loro pene: un bel Festival di musica jazz italiana per promuovere la cultura della madrepatria nella Svizzera tedesca. Costo previsto? 32.280 euro, tre volte tanto il contributo chiesto dalle vittime di Giacchetta. Chissà se la Farnesina, stavolta, avrà qualcosa da obiettare.