Dopo essere stati i principali rivali di Donald Trump per la candidatura Repubblicana alla Casa Bianca, Nikki Haley e Ron DeSantis si sono inchinati al tycoon assicurandogli il loro pieno appoggio in occasione della convention del Gop in corso a Milwaukee. “Voglio essere chiara: Donald Trump ha il mio endorsement. Non dovete essere d’accordo con lui il 100% delle volte per votarlo” ha esordito Haley, che he elencato quelli che considera i successi in politica estera dell’ex Presidente.

“Quando Donald Trump è stato presidente, Putin non ha fatto nulla: nessuna invasione, nessuna guerra. Non è stata una coincidenza: Putin non ha attaccato l’Ucraina perché sapeva che Trump era un duro. Un presidente forte non scatena una guerra, la previene”, ha concluso la Haley. Anche DeSantis ha espresso il proprio endorsement nei confronti dell’ex rivale: “Rimandiamo Joe Biden in cantina e Donald Trump alla Casa Bianca”.

Né Haley né Desantis erano previsti nella lista degli oratori alla convention ma sono stati inseriti dopo il fallito attentato contro il tycoon per tramettere un messaggio di unità all’interno del partito. Una scelta non casuale dato che fino a pochi mesi fa i due erano fra i due più acerrimi critici dell’ex presidente, con Haley che lo aveva definito “tossico” per il Paese.