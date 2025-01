Trump promette dazi all’Ue ma Urso lo difende: “Non significano nulla, dobbiamo accogliere questa sfida”

Il ministro Urso non si dice preoccupato per i dazi annunciati da Trump: "Di per sé non significano nulla", afferma il ministro.

“Di per sé i dazi non significano nulla”, dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Adolfo Urso, parlando delle mosse annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’Italia, quindi, invece di difendersi dai dazi che penalizzerebbero la nostra economia, continua a difendere l’operato di Trump. “Io penso che la presidenza Trump sia una grande opportunità per l’Europa, perché ci costringe a rispondere con altrettanta assertività e con tempi estremamente veloci, cosicché l’Europa possa finalmente colmare il gap che si è realizzato con altri continenti”, afferma Urso in un punto stampa al Parlamento europeo a Strasburgo.

Il ministro parla delle possibili conseguenze sull’Europa dell’aumento dei dazi paventato da Trump: “Dobbiamo accogliere questa sfida competitiva, dando una risposta adeguata, con una politica industriale Europea assertiva e supportata da una politica commerciale di tutela dalla concorrenza sleale. Di per sé i dazi non significano nulla”.