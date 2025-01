A poche ore dal suo giuramento, il presidente eletto Donald Trump, in un’arena a Washington, ha tenuto il “Victory Rally” nel quale ha promesso “una tempesta di ordini esecutivi” nel primo giorno del suo secondo mandato alla Casa bianca. Parlando a una folla entusiasta di migliaia di persone, Trump ha offerto un’anteprima ha celebrato la sua vittoria elettorale di novembre contro i Democratici, anche ballando YMCA con i Village People. Con l’inaugurazione della sua amministrazione, ha detto Trump, “il sipario si chiude su quattro lunghi anni di declino americano, e iniziamo una nuova era di forza e prosperità americana, dignità e orgoglio”.

E ha bollato quella di Joe Biden come “un’amministrazione fallita.”. Il nuovo presidente ha promesso di agire immediatamente utilizzando i suoi poteri presidenziali per avviare operazioni di deportazione di massa, ridurre le regolamentazioni ambientali ed eliminare una serie di programmi sui diritti civili delle minoranze nelle forze armate. “Mettiamo l’America al primo posto, e tutto inizia domani”, ha dichiarato al pubblico durante l’evento in stile campagna elettorale, aggiungendo: “Domani vi divertirete molto a guardare la televisione”.

Trump ha spiegato che intende firmare più di 200 ordini esecutivi nel primo giorno di mandato. “Tutti gli ordini esecutivi radicali e sciocchi dell’amministrazione Biden saranno abrogati entro poche ore dal mio giuramento,” ha dichiarato Trump. Ha promesso ordini esecutivi per potenziare i programmi di intelligenza artificiale, per creare il Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge) guidato dal multimiliardario Elon Musk, rendere pubblici i documenti relativi all’assassinio di John F. Kennedy nel 1963, indirizzare l’esercito a creare uno scudo di difesa missilistico Iron Dome ed eliminare le politiche di diversità, equità e inclusione (DEI) dall’esercito. Inoltre, ha affermato che impedirà alle donne transgender di competere nelle categorie sportive femminili e restituirà il controllo dell’istruzione agli stati americani.

Soprattutto, Trump ha assicurato che si concentrerà sull’immigrazione illegale. È inoltre previsto che Trump conceda la grazia a persone condannate per aver partecipato ai disordini del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. Ha definito i rivoltosi del 6 gennaio “ostaggi” e ha promesso che tutti saranno “molto felici” della sua decisione lunedì. La manifestazione di Washington è stata seguita da oltre 20mila persone.

Le prime mosse

E’ iniziata con una performance di Kid Rock e ha incluso discorsi della celebrità televisiva Megyn Kelly, dell’attore Jon Voight e del consigliere senior di Trump, Stephen Miller. Anhe Musk ha fatto un breve intervent,o dopo che Trump ha presentato la creazione del Doge, l’agenzia consultiva che il miliardario dirigerà insieme a Vivek Ramaswamy, imprenditore ed ex candidato presidenziale repubblicano. La famiglia di Trump si è unita a lui sul palco, a partire dai i figli Donald Trump Jr. ed Eric, insieme a Lara Trump, moglie di Eric.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la cerimonia di inaugurazione è stata spostata all’interno della Rotonda del Campidoglio degli Stati uniti per la prima volta in 40 anni, lasciando delusi migliaia di spettatori. I sostenitori sono stati invitati a seguire l’evento dall’interno della Capital One Arena, che ospiterà anche una versione della tradizionale parata all’aperto. Trump ha detto che “si unirà alla folla” lì dopo aver prestato giuramento e aver pronunciato il suo discorso inaugurale, che avrà come temi l’unità, la forza e l'”equità”.