Donald Trump ha descritto come “orribile” l’attentato in cui sono morte almeno 34 persone e ne sono rimaste ferite 117 a Sumy, nell’Ucraina nordorientale, senza però addossare la colpa direttamente alla Russia. “Penso sia terribile. E mi è stato detto che hanno commesso un errore. Ma penso che sia una cosa orribile”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale, l’Air Force One. Alla domanda di chiarimenti su questo “errore”, Trump ha risposto: “Hanno commesso un errore (…) dovrete chiederlo a loro”. Senza specificare a chi si riferisse.

Trump sta perdendo la pazienza con Putin. Per il tycoon gli ultimi bombardamenti dell’Ucraina sono “orribili” e rischiano di produrre una reazione

In precedenza, il Consiglio per la sicurezza nazionale (Nsc) aveva affermato che l’attentato sottolineava la necessità di avviare negoziati per porre fine alla guerra. “L’attacco missilistico a Sumy è un chiaro e duro promemoria del perché gli sforzi del presidente Donald Trump per cercare di porre fine a questa terribile guerra arrivano in un momento cruciale”, ha affermato il portavoce dell’Nsc, Brian Hughes. Né Trump né l’Nsc hanno attribuito la responsabilità dell’attacco missilistico alla Russia, attacco che ha scatenato l’unanime indignazione internazionale.