Ucraina, Conte: “Stiamo abbracciando una prospettiva di guerra mondiale”

Per leader M5S Conte servirebbe una svolta diplomatica per risolvere la crisi ucraina. E accusa: "Non si parla più di pace e negoziato".

“In questo momento l’unica certezza è questo oltranzismo bellicista. Assistiamo a un sempre maggiore coinvolgimento anche dell’alleanza Nato in questo conflitto. E purtroppo ormai da troppo tempo, ormai un anno, non si parla più di pace, di negoziato. L’unica prospettiva reale credibile per superare questo conflitto è imporre una svolta diplomatica costante e faticosa”. È quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando della guerra in Ucraina, al termine dell’incontro con la ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Questo – ha puntualizzato Conte – non significa essere rassegnati alle condizioni che vorrebbe dettare la Russia. Noi non siamo neutrali: abbiamo fermamente condannato questa aggressione criminale di Putin e della Russia. Il problema è la via d’uscita. L’unica certezza in questo momento è questa escalation militare”.

“Stiamo abbracciando un escalation militare – ha detto ancora l’ex premier parlando dell’Ucraina -, stiamo mandando arsenali sempre più sofisticati. Da autorevoli esponenti della Nato ci era stato detto all’inizio che, se avessimo abbracciato questa prospettiva, ci sarebbe stata la guerra mondiale”.

“Per noi bisognerebbe percorrere la strada del negoziato”

“Allora – ha concluso – diciamo alle democrazie che stiamo abbracciando una prospettiva di guerra mondiale e lo stiamo facendo consapevolmente. Per noi bisognerebbe percorrere la strada del negoziato che non mi sembra affatto un obiettivo che viene”.

