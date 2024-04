Ucraina, il Pentagono accelera sulle nuove forniture di armi a Kiev

Il Pentagono, secondo quanto scrive Politico citando due dirigenti americani, si sta preparando ad approvare rapidamente un pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina che include artiglieria e difese aeree (urgentemente necessarie) mentre la Camera si prepara ad approvare domani ulteriori aiuti a Kiev.

Molte armi statunitensi si trovano già negli arsenali in Europa e potrebbero essere consegnate immediatamente all’Ucraina, ha detto una delle fonti citate da Politico. Parte del materiale potrebbe raggiungere Kiev nel giro di pochi giorni, il resto potrebbe richiedere settimane.

Blinken: “La cosa importante per la difesa dell’Ucraina è che il pacchetto sia approvato per andare avanti”

“La cosa importante per la difesa dell’Ucraina è che il pacchetto sia approvato per andare avanti” ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante la conferenza stampa finale del G7 Esteri a Capri. “So che farà una differenza profonda. Sarà troppo tardi? No. Se non succederà sarà troppo tardi? Si, c’è il rischio”, ha commentato ancora Blinken, aggiungendo: “Si poteva fare prima, certo, ma ora bisogna farlo subito, questo fine settimana”.