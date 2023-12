Ucraina, l’appello della moglie di Zelensky alla Bbc: “Se il mondo si stanca di aiutarci moriremo”

Olena Zelenska, la first lady ucraina, in un'intervista alla Bbc, ha avvertito che il suo Paese è in "pericolo mortale" e ha bisogno di aiuto.

Olena Zelenska, la first lady ucraina, in un’intervista che andrà in onda domani sulla Bbc, ha avvertito che il suo Paese è in “pericolo mortale” se i Paesi occidentali non continueranno a fornirgli sostegno finanziario. La moglie del presidente Volodymyr Zelensky ha parlato dopo che che i senatori repubblicani negli Stati Uniti hanno bloccato un disegno di legge su aiuti chiave per Kiev. “Se il mondo si stanca, ci lasceranno semplicemente morire”, ha denunciato Zelenska.

La Casa Bianca, nei giorni scorsi, ha avvertito che i fondi statunitensi per l’Ucraina potrebbero presto esaurirsi, ma i repubblicani hanno bloccato un accordo per autorizzare maggiore assistenza. Stanno cercando di ottenere compromessi dal presidente Joe Biden e dai democratici al Congresso sui finanziamenti per le misure statunitensi alle frontiere, in cambio del loro sostegno.

“Abbiamo davvero bisogno di aiuto. In parole semplici, non possiamo stancarci di questa situazione, perché se lo facciamo, moriremo”, ha dichiarato la first lady. “Ci fa molto male vedere i segnali che l’appassionata disponibilità ad aiutarci può affievolirsi”, ha concluso la moglie del leader ucraina Zelensky, “per noi è una questione vitale”.