Ci sono i 10 morti causati da un attacco missilistico russo su un villaggio nella regione ucraina di Kharkiv. E il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che condanna il “brutale attacco” di Mosca, promettendo una reazione: “Risponderemo sicuramente a questo attacco russo”. Ma nel bollettino quotidiano del conflitto ci sono pure i 791 droni lanciati dalle forze armate di Kiev contro 15 regioni russe, compresa quella di Mosca, e sulla Crimea. Tutti intercettati secondo quanto riferito dall’agenzia Tass.

Ucraina, notte di raid incrociati

Una notte di raid che ha portato a nuove tensioni nei rapporti già tesi tra la Russia e la Gran Bretagna. Il Cremlino ha infatti lanciato l’ennesimo avvertimento al Regno Unito, accusato dal governo di Mosca di essere “complice” degli attacchi ucraini e di puntare sull’escalation del conflitto per le forniture di droni all’Ucraina, utilizzati per colpire in profondità la Russia.

“Il Regno Unito è al fianco dell’Ucraina e impegnato a fornire l’equipaggiamento necessario per difendersi dall’invasione illegale di Putin”, la risposta del ministero della Difesa britannico.

La Cnn: l’Ucraina a corto di Patriot

Ma sullo stato reale delle forze sul campo e dell’efficacia dei reciproci attacchi delle parti in guerra, emblematico è il reportage trasmesso dalla Cnn che suona come un vero e proprio allarme per Zelensky e le capacità dell’Ucraina di sostenere ancora a lungo lo sforzo bellico in assenza di ulteriori aiuti esterni.

L’Ucraina, secondo l’emittente, avrebbe infatti esaurito i missili intercettori Patriot, decisivi per contrastare i missili balistici russi. A sostegno della notizia, la Cnn cita un ingegnere ucraino addetto a un sistema di lancio inutilizzato da settimane. La carenza di Patriot è si è fatta più preoccupante per l’incremento della domanda legata alla guerra degli Stati Uniti all’Iran.