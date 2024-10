Davanti all’avanzata sempre più rapida delle truppe russe nel Donbass e al rischio di un tracollo dell’esercito ucraino, l’Unione Europea “dovrebbe mantenere e rafforzare ulteriormente la sua capacità di fornire supporto militare all’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Lo ha scritto l’ex presidente finlandese Sauli Niinistö nel rapporto sul rafforzamento della preparazione e della difesa dell’UE di fronte alle crisi.

“Il rischio di un’aggressione russa oltre l’Ucraina non può essere escluso. Prepararsi a questo rischio non rappresenta in alcun modo un’escalation, ma ha piuttosto l’obiettivo di scoraggiare la Russia o qualsiasi altro attore dal prendere di mira l’Unione e i suoi Stati membri”, si legge nel documento, che evidenzia anche le “notevoli lacune degli Stati membri nella loro prontezza militare”. “Nonostante le misure adottate negli ultimi anni per migliorare la preparazione, l’UE e i suoi Paesi membri non sono ancora completamente pronti ad affrontare scenari di crisi intersettoriali o multidimensionali più gravi”; tuttavia, è tempo di “prepararsi agli scenari peggiori”, continua il rapporto.

Nel frattempo, le notizie dal fronte continuano a favorire Vladimir Putin, con le truppe russe che hanno conquistato il villaggio di Krugliakivka nella regione di Kharkiv, e che stanno avanzando nel Donbass. Di fronte a questa situazione, Volodymyr Zelensky è corso ai ripari, annunciando una nuova campagna di mobilitazione che porterà altri 160.000 coscritti a combattere nei prossimi tre mesi e rinnovando la richiesta agli alleati di inviare al più presto nuove armi per respingere l’offensiva russa.