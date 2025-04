Ultimo saluto a Papa Francesco, quando verrà esposta la salma: le date e gli orari per gli ingressi a San Pietro

Tre giorni per l’ultimo saluto a Papa Francesco, prima dei funerali di sabato. La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato gli orari di apertura ai fedeli della basilica di San Pietro per tutti i credenti (e non) che vogliono rivolgere l’ultimo saluto al pontefice, scomparso lunedì 21 aprile. L’esposizione della salma avverrà a partire da mercoledì 23 aprile, dopo la traslazione da Santa Marta alla basilica di San Pietro. Vediamo quali saranno gli orari di apertura per i fedeli e tutte le tappe fino ai funerali di sabato.

Esposizione della salma di Papa Francesco, gli orari di visita per i fedeli e tutte le tappe

La bara di Papa Bergoglio verrà portata dalla cappella di Santa Marta alla basilica di San Pietro alle 9 di mercoledì 23 aprile. La traslazione inizierà dopo un momento di preghiera, presieduto dal camerlengo Kevin Joseph Farrell. La processione partirà da Santa Marta e arriverà in piazza San Pietro, con l’ingresso della bara dalla porta centrale della basilica.

Al termine del rito della traslazione, la bara sarà quindi a San Pietro: la basilica resterà aperta ai fedeli per un ultimo saluto alla salma del pontefice. Questi sono gli orari di apertura per le visite:

Mercoledì 23 aprile dalle 11 alle 24;

23 aprile Giovedì 24 aprile dalle 7 alle 24;

24 aprile Venerdì 25 aprile dalle 7 alle 19.

Sabato 26 aprile si terranno poi, alle ore 10, i funerali. Nel primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della basilica di San Pietro, verrà celebrata la santa messa esequiale del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, La liturgia sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.