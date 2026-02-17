Abbonati
Un incontro tra generazioni nel libro di Giovanni Bazoli

La Società Dante Alighieri ha ospitato a Roma la presentazione del libro “Vita eterna. Conversazioni con i miei nipoti” di Giovanni Bazoli.

In un tempo che chiede nuove parole condivise, la Società Dante Alighieri ha ospitato a Roma la presentazione del libro “Vita eterna. Conversazioni con i miei nipoti” di Giovanni Bazoli. Il volume nasce dall’incontro tra generazioni: domande autentiche dei giovani e risposte che affrontano, temi cruciali come la fede.

Il dialogo, ospitato presso la sede della Società Dante Alighieri a Roma, si è allargato alla dimensione civile e culturale del libro, mettendo al centro l’ascolto e la possibilità di ricomporre legami in un’epoca spesso frammentata. Sono intervenuti Andrea Riccardi, Presidente della Società Dante Alighieri, e il Card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, offrendo le loro prospettive e riflessioni, che coniugano tradizione e contemporaneità.

Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo, ha intrecciato memorie personali e riflessioni pubbliche, delineando un invito al dialogo e alla responsabilità di non sottrarsi al confronto con le nuove generazioni.

